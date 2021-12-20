بوتين ومودي يؤكدان توجههما نحو تطوير الشراكة بين روسيا والهند

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اتصال هاتفي بينهما اهتمامهما بتطوير علاقات "الشراكة الاستراتيجية المميزة" بين روسيا والهند.

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وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي للكرملين اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي "شكر ناريندرا مودي شكرا حارا على كرم الضيافة الذي حظي به الوفد الروسي أثناء الزيارة الرئاسية إلى نيودلهي في 6 ديسمبر".

وتابع البيان أن الطرفين ناقشا الجوانب العملية لتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أعقاب المحادثات" و"جرى الإعراب عن الاهتمام المتبادل بمواصلة التطوير الشامل لعلاقات الشراكة الاستراتيجية المميزة بين روسيا والهند".

كما أشار الكرملين إلى أن زعيمي البلدين واصلا تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن الدوليين، بما في ذلك الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وذكرت الرئاسة الروسية أن بوتين ومودي تبادلا التهاني بمناسبة قرب أعياد رأس السنة الجديدة واتفقا على تفعيل الاتصالات الثنائية في مسارات مختلفة.

المصدر: "تاس"