وسائل إعلام: الوفد المصري يجري مفاوضات مع الفصائل الفلسطينية لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية بأن وفدا أمنيا مصريا وصل إلى قطاع غزة عصر أمس الأحد، يجري مفاوضات مع الفصائل الفلسطينية في محاولة لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل.

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وقالت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية نقلا عن مصادر خاصة إن "الوفد الأمني المصري أجرى حتى الساعة ثلاثة لقاءات منفصلة مع قيادات في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" تناولت ملف التهدئة وارتباطه بملف إعادة الاعمار".

ونقلت "معا" عن المصادر قولها إن "الفصائل عبرت عن غضبها الشديد من استمرار المماطلة الإسرائيلية في ملف إعادة الاعمار ومحاولة ربط هذا الملف مجددا بملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة".

هذا وأشارت قناة "i24" العبرية إلى أن "وفدا أمنيا مصريا أجرى أمس الأحد، مباحثات مع ممثلي فصائل فلسطينية في قطاع غزة لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل"، لافتة نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إلى أن "الوفد المصري اجتمع مع قيادات من حركتي "حماس" و"الجهاد" الإسلاميتين والجبهة الشعبية اليسارية".

المصدر: "i24" + "معا"