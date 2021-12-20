إصابة جنود أمريكيين في ألمانيا إثر اصطدام شاحنة بقافلة عسكرية

في بافاريا الألمانية، أصيب العديد من الجنود الأمريكيين عقب اصطدام شاحنة بقافلة عسكرية تضم عسكريين أمريكيين، ما تسبب في اشتعال النيران في السيارات.

وأفيد في هذا الشأن بنقل 8 أشخاص إلى المستشفى بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون، فيما تفترض الشرطة أن ما جرى كان حادثا وليس محاولة هجوم على القافلة.

ria.ru

المصدر: نوفوستي