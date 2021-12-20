إصابة جنود أمريكيين في ألمانيا إثر اصطدام شاحنة بقافلة عسكرية
AFP
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في بافاريا الألمانية، أصيب العديد من الجنود الأمريكيين عقب اصطدام شاحنة بقافلة عسكرية تضم عسكريين أمريكيين، ما تسبب في اشتعال النيران في السيارات.
وأفيد في هذا الشأن بنقل 8 أشخاص إلى المستشفى بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون، فيما تفترض الشرطة أن ما جرى كان حادثا وليس محاولة هجوم على القافلة.
ria.ru
المصدر: نوفوستي
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