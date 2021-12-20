بينغ شواي تنفي اغتصابها من سياسي صيني بارز

نفت لاعبة كرة المضرب الصينية، بينغ شواي، ما نسب اليها من اتهام لنائب رئيس الوزراء السابق، تشانغ غاولي، بإجبارها على ممارسة الجنس.

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وفي أول تعليق علني لها منذ أن تصدرت هذه القضية العناوين في الصحافة العالمية، دحضت اللاعبة الصينية أي اعتداء جنسي.

وأفادت صحيفة "ليانهي زاوباو" السنغافورية، وهي صحيفة يومية تصدر باللغة الصينية ولكن يتعذر الوصول إليها في الصين، على هامش حدث رياضي انطلق في بكين الأحد، بأن اللاعبة قالت: "أولا، أريد التأكيد على نقطة مهمة للغاية، لم أقل أو أكتب أبدا أن شخصا ما اعتدى علي جنسيا".

وخلال مقابلة تم تصويرها على هاتف محمول، قالت بينغ شواي إنه "كان هناك الكثير من سوء الفهم بشأن أمر خاص".

وبالرغم من هذا النفي، جددت رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي أيه) "قلقها" بشأن مصير اللاعبة الصينية، وقالت في بيان: "هذه المظاهر (العامة) لا تخفف مخاوف الرابطة بشأن سلامتها وقدرتها على التواصل دون رقابة أو إكراه".

تجدر الإشارة إلى أنه في أوائل ديسمبر، ألغت رابطة اللاعبات المحترفات جميع دوراتها في الصين داعية إلى تحقيق شفاف في اتهامات اللاعبة.

وكانت بينغ (35 عاما)، بطلة ويمبلدون ورولان غاروس سابقا في الزوجي، في قلب الاهتمام الدولي الشديد خلال الشهر الماضي، بسبب هذه القضية.

المصدر: "أ ف ب"