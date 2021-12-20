حفل "ختان" في جنوب إفريقيا يودي بحياة حوالي 23 مراهقا

أدت طقوس الختان التقليدية التي تعتمد في جنوب إفريفيا إلى مقتل 23 فتى من قبيلة Xhosa، ونقل 80 آخرين إلى المستشفيات في إقليم إيسترن كيب.

وتوفي الأولاد إثر إصابتهم بالجفاف أو تسمم الدم وعدم تضميد جروحهم بشكل صحيح، خلال الحفل الذي يستمر ما بين شهرين وستة أشهر.

وقد توفي ما يقرب من ألف شاب بسبب هذه الطقوس منذ عام 1995، مع ما لا يقل عن ضعف هذا العدد أجبروا على الخضوع لبتر.

هذه العملية، المعروفة باسم Ulwaluko، تتبنى بحماس من قبل شعب Xhosa، على الرغم من أنها تحدث في جميع أنحاء جنوب إفريقيا.

ويتم إجراء الختان على يد جراح تقليدي، وبعد العملية يتوقع أن يقضي الصبي فترة من العزلة في الأدغال الريفية، فيما أوضح أحد مسؤولي مجلس الزعماء التقليديين في جنوب إفريقيا أن الكثير من الفتية لا يتلقون الرعاية المناسبة.

وقد اقتربت البلاد من نصف موسم "أولوالوكو" الذي يشهد خضوع آلاف الأولاد من عمر 16 عاما للختان التقليدي والطقوس المرتبطة به، والتي تشير إلى الإنتقال من الطفولة إلى البلوغ.

وقال الأمين العام لمؤتمر الزعماء التقليديين في جنوب إفريقيا، زولاني مكيفا: "يجب اتخاذ إجراء جذري لوقف هذه الوفيات غير الضرورية التي تحدث كل عام".

المصدر: ALLAFRICA