القضاء في ميانمار يرجئ النطق بالحكم في أحدث قضية ضد سو تشي

أرجأت محكمة في ميانمار النطق بالحكم إلى 27 ديسمبر في أحدث قضية ضمن سلسلة من القضايا التي رفعت ضد زعيمة البلاد المخلوعة أونغ سان سو تشي، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

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ولم يعط سبب لتأجيل صدور الحكم، بحسب مسؤول قضائي رفض الكشف عن هويته خوفا من معاقبة السلطات له والتي تقيد المعلومات الخاصة بمحاكمات الرئيسة السابقة.

وتواجه سو تشي عدة قضايا منذ أن أمسك الجيش بالسلطة في الأول من فبراير وأطاح بالزعيمة وحكومتها المنتخبة واعتقل الأعضاء البارزين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي إليه.

وتواجه سو تشي اتهامات باستيراد أجهزة اتصال لاسلكي وحيازتها دون اتباع الإجراءات الرسمية الخاصة بذلك.

وقد صودرت أجهزة اللاسلكي وهي محور القضية بعد أن عثر عليها في مدخل مقر إقامتها وثكنات حراسها الشخصيين خلال عملية تفتيش أجريت في الأول من فبراير، اليوم الذي تم اعتقالها فيه.

ومثل الاتهام باستيراد أجهزة الاتصال اللاسلكية بطريقة لا تتبع قواعد قانون الاستيراد والتصدير أول اتهام لها وشكل المبرر المبدئي لاستمرار اعتقالها. أما الاتهام بحيازتها بطريقة غير قانونية فوجه ضدها الشهر التالي.

ويزعم محامو الزعيمة السابقة أن أجهزة اللاسلكي لم تكن في حيازتها بشكل شخصي واستخدمت بشكل شرعي للحفاظ على أمنها، غير أن المحكمة رفضت إسقاط التهم الموجهة إليها.

المصدر: AP