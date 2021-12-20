طهران تذكّر لندن بـ"عائق كبير" أمام تطوير العلاقات الثنائية

اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده لندن بالمماطلة في سداد ديونها لطهران عن الدبابات التي لم يتم تسليمها منذ عام 1979.

إقرأ المزيد

وقال خطيب زاده في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "الحكومة البريطانية لم تقدم شيئا على أرض الواقع بخصوص دفع ديونها على الرغم مما تعلنه، وترهن الأمر بموضوعات أخرى".

ووصف المتحدث هذا الملف بأنه "عائق كبير" أمام تعزيز العلاقات مع لندن.

وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أن إيران وبريطانيا توصلتا إلى اتفاق حول سداد دين بمبلغ 400 مليون جنيه استرليني لطهران بموجب صفقة الدبابات.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني إن أموال إيران لدى بريطانيا "دين مشروع"، وإن الحكومة تريد سداده.

المصدر: وكالات