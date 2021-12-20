باشينيان: بعد اللقاءات مع علييف هناك فرصة لفتح عصر التطور السلمي للمنطقة

قال رئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان، إنه بعد لقاءاته مؤخرا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ظهرت فرصة لفتح عصر التطور السلمي لأرمينيا وللمنطقة.

ونقل المكتب الصحفي لحكومة أرمينيا عن باشينيان، أنه بعد اللقاءات مع علييف، في 26 نوفمبر في سوتشي وفي 14 ديسمبر في بروكسل، ظهرت فرصة لفتح عصر التطور السلمي للمنطقة ولأرمينيا.

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وأضاف باشينيان، خلال اللقاء مع عناصر من جهاز الأمن الوطني: "أود أن أشير إلى أنه بعد الاجتماعات في سوتشي وبروكسل، أرى وجود فرصة تسمح لنا بالمضي قدما خطوة بخطوة، لفتح حقبة من التنمية السلمية لبلدنا ومنطقتنا".

المصدر: تاس