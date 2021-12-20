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صحيفة: نجمة "بوليوود" آيشواريا راي باتشان تخضع للتحقيق

مال وأعمال

صحيفة: نجمة
Reuters Benoit Tessier
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تخضع نجمة "بوليوود"، آيشواريا راي باتشان، للاستجواب من قبل مديرية إنفاذ القانون فيما يتعلق بتحقيقها في كشف أوراق بنما حول تطوير شركات في ملاذات ضريبية، وفق صحيفة "إنديان إكسبرس".

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وبحسب الصحيفة، تم استدعاء راي للمثول أمام ضابط التحقيق في دلهي اليوم الاثنين، حيث أوضحت المصادر أن آيشواريا راي تخضع للاستجواب بشأن مزاعم FEMA (قانون إدارة الصرف الأجنبي) وليس غسيل الأموال.

وكانت الممثلة الهندية من العديد من الشخصيات البارزة المذكورة فيThe"  "2016 Panama Papers، في حين أن الاستدعاء من قبل مديرية إنفاذ القانون هو أول مؤشر على أن الوكالات تتابع بنشاط القضية ضد عائلة باتشان الذين، كما تشير السجلات، قاموا بتعويم كيان خارجي، "Amic Partners Limited" ، في جزر فيرجن البريطانية في عام 2005.

وقال مسؤولون كبار لصحيفة "إنديان إكسبرس" إن آيشواريا قد تلقت طلبات استدعاء مرتين سابقا، لكنها طلبت مزيدا من الوقت.

المصدر: "إنديان إكسبرس"

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