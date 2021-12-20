 
مباشر

تركيا: توقيف 21 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى "داعش" في أنقرة واسطنبول

أخبار العالم

تركيا: توقيف 21 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzxy

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، توقيف 21 شخصا للاشتباه بانتمائهم لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، في كل من العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول.

إقرأ المزيد
تركيا تعلن توقيفها 22 شخصا يحملون جنسيات أجنبية لصلتهم بـ
تركيا تعلن توقيفها 22 شخصا يحملون جنسيات أجنبية لصلتهم بـ"داعش"

وذكرت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" التركية، أن عناصر "مجموعة تحليل المخاطر الدولية" التابعة لفرع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن انقرة، كثفت من أنشطتها مع اقتراب رأس السنة.

وأشارت إلى إطلاق فرق الأمن والاستخبارات عملية من أجل القبض على 15 أجنبيا للاشتباه بانتمائهم أو صلتهم بتنظيم "داعش" أو تقديم الدعم له، أسفرت عن توقيف 12 شخصا.

وفي نفس السياق، أوقفت فرق مكافحة الإرهاب في اسطنبول، 9 أجانب للاشتباه بصلتهم بمناطق الاشتباكات، والقيام بأنشطة باسم "داعش" و"القاعدة"، وضبط وثائق للتنظيم ومواد رقمية في أماكن إقاماتهم.

المصدر: "الأناضول"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا