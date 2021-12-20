طهران توجه تحذيرا للدول الأوروبية وتطلب تكاليف 700 ألف لاجئ
حثت إيران الدول الأوروبية على الإسهام في تغطية التكاليف التي تتحملها طهران لإيواء اللاجئين، ومعظمهم من أفغانستان.
وقال حسين ذوالفقاري المساعد الأمني لوزير الداخلية الإيراني في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "إن لم تدفع الدول الاوروبية حصتها تجاه أزمة اللاجئين، فلن يعد بمقدورنا تحمل تكلفة اللاجئين غير الشرعيين"، موضحا أن المساعدات الدولية لا تغطي إلا 5% من هذه التكاليف.
وذكر المسؤول أن نحو 700 ألف لاجئ دخلوا الأراضي الإيرانية خلال العام الجاري فقط، معظمهم بسبب الأزمة الأفغانية، مضيفا أن ما مجموعه نحو 4 ملايين أفغاني، بينهم لاجئون ومهاجرون غير شرعيين، يقيمون في أراضي إيران.
وأضاف: "حاولنا أن نعيد الكثير منهم، لكن من لم يقتنع بالعودة موجودون حاليا في المخيمات التي تمت أقامتها على الحدود".
المصدر: وسائل إعلام إيرانية
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