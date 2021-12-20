طهران توجه تحذيرا للدول الأوروبية وتطلب تكاليف 700 ألف لاجئ

حثت إيران الدول الأوروبية على الإسهام في تغطية التكاليف التي تتحملها طهران لإيواء اللاجئين، ومعظمهم من أفغانستان.

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وقال حسين ذوالفقاري المساعد الأمني لوزير الداخلية الإيراني في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "إن لم تدفع الدول الاوروبية حصتها تجاه أزمة اللاجئين، فلن يعد بمقدورنا تحمل تكلفة اللاجئين غير الشرعيين"، موضحا أن المساعدات الدولية لا تغطي إلا 5% من هذه التكاليف.

وذكر المسؤول أن نحو 700 ألف لاجئ دخلوا الأراضي الإيرانية خلال العام الجاري فقط، معظمهم بسبب الأزمة الأفغانية، مضيفا أن ما مجموعه نحو 4 ملايين أفغاني، بينهم لاجئون ومهاجرون غير شرعيين، يقيمون في أراضي إيران.

وأضاف: "حاولنا أن نعيد الكثير منهم، لكن من لم يقتنع بالعودة موجودون حاليا في المخيمات التي تمت أقامتها على الحدود".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية