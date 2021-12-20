هنغاريا تعرب عن اهتمامها بالعمل مع روسيا لحماية المسيحيين في الشرق الأوسط

صرح فيرينك دينتش، النائب الأول لوزير الخارجية الهنغاري لشؤون الهجرة وأمريكا الشمالية بأن بلاده منفتحة على التعاون مع روسيا لحماية المسيحيين في الشرق الأوسط.

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وبهذا الشأن، قال النائب الأول لوزير الخارجية الهنغاري في مقابلة مع وكالة أنباء تاس: "بالطبع، إذا كانت روسيا تعتزم التعاون، فنحن أكثر من منفتحين على ذلك.... الهجرة تعد مشكلة كبيرة".

ولفت دينتش إلى الاختلاف في تفسير مفهومي "اللاجئ" و"المهاجر"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "هذه مشكلة. يستيقظ الناس في الصباح أحيانا ويفكرون في المكان الأفضل لهم، ويغادرون بلد إقامتهم... لا يمكن اعتبار هؤلاء الأشخاص لاجئين".

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان صرح في وقت سابق، بأن المجتمع الدولي يجب عليه اتخاذ تدابير ملموسة لوقف اضطهاد المسيحيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن الضروري أن "يرفع صوته" على المستوى الدولي لصالح حل هذه المشكلة.

المصدر: تاس