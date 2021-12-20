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الجيش الإيراني يشير إلى أهداف سيقصفها حال تعرضه لاعتداء إسرائيلي

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الجيش الإيراني يشير إلى أهداف سيقصفها حال تعرضه لاعتداء إسرائيلي
nournews.ir/Fa
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نقل موقع "نور نيوز" الإخباري عن اللواء غلام علي رشيد، أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني أن خططا أعدت لضرب الدول التي تشارك في أي اعتداء على بلاده.

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وذكر القائد العسكري الإيراني في قوات الحرس الثوري أن "أي تهديد إسرائيلي ضد مراكزنا النووية والعسكرية لن يتحقق إلا بضوء أخضر أمريكي ودعم من الولايات المتحدة".

وفيما لفت إلى ما وصفها بالمشاركة الإيرانية الفاعلة في محادثات فيينا وتعامل طهران الجاد مع المجتمع الدولي، شدد على أن مثل هذه التهديدات إذا تحققت على أرض الواقع فإن القوات المسلحة الإيرانية "ستستهدف على الفور جميع المراكز والقواعد والطرق والمساحات التي تم استخدامها للاعتداء على إيران ولدينا خطط عسكرية معدة لهذا الهجوم وتدربنا عليها".

وذكر الموقع الإخباري الإيراني أن وسائل إعلام إسرائيلية كانت نقلت مؤخرا عن وزير الدفاع الإسرائيلي أنه أمر جيش بلاده بالاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران.

المصدر: nournews.ir

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