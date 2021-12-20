وزيرة الصناعة الفرنسية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصناعة الفرنسية، أنييس بانييه روناشيه، إصابتها بفيروس كورونا، في وقت تسجل فيه فرنسا مستوى مرتفعا من الإصابات يبلغ نحو 50 ألف حالة جديدة يوميا.

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وعلى حسابها في "تويتر"، أوضحت أنييس بانييه روناشيه أنها أجرت فحصا أظهر إصابتها بفيروس كورونا، مضيفة: "أعزل نفسي اعتبارا من هذا اليوم وأواصل تنفيذ مهماتي الوزارية عن بعد".

وقال مكتبها: "الوزيرة لا تظهر أعراضا وهي بخير".

في سياق متصل، سجلت وكالة الصحة العامة الفرنسية 48473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبلغ المتوسط اليومي للإصابات للأيام السبعة الماضية أكثر من 52 ألف حالة، في حين بلغ عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس منذ بداية الجائحة 121493.

المصدر: "أ ف ب"