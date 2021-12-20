وزير خارجية الصين: تايوان ضال سيعود في نهاية المطاف

قال وانغ يي وزير خارجية الصين، إن سلطات بلاده لن تسمح لأحد باستخدام تايوان لمصالحه الأنانية، وهي واثقة من أن الجزيرة تشبه "الضال الذي سيعود في نهاية المطاف إلى وطنه".

وأضاف الوزير الصيني، في ندوة جرت اليوم حول "تطوير الدبلوماسية الصينية في ظروف الوضع الدولي": "تايوان تشبه الضال، الذي سيعود إلى الوطن في نهاية المطاف. لا ينبغي السماح للآخرين باستخدامه لمصلحتهم كقطعة شطرنج".

وشدد الوزير على أن الصين "يجب أن تكون موحدة وستكون بالتأكيد كذلك".

وأشار أيضا إلى أنه قبل 10 أيام، أعادت بلاده الاتصالات الدبلوماسية مع نيكاراغوا، ليرتفع حاليا عدد الدول التي تقيم معها الصين علاقات سياسية خارجية رسمية إلى 181.

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وأضاف وانغ يي، أن مبدأ "الصين الواحدة" يتعرض للتهديد. وقال الدبلوماسي إن الوضع في مضيق تايوان، لا يزال متوترا، وتتعمد الولايات المتحدة والعديد من الدول المنفردة الأخرى "استخدام تايوان لكبح الصين".

المصدر: تاس