الجيش الإسرائيلي يصدر تعليمات جديدة لجنوده بشأن إطلاق النار على الفلسطينيين

أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لجنوده تخفف قيود إطلاقهم النار على الفلسطينيين من ملقي الحجارة في الضفة الغربية، حسب هيئة البث الإسرائيلية "كان 11".

وأفادت القناة الإسرائيلية بأن الجيش أتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة (مولوتوف)، حتى بعد توقفهم عن إلقاء الحجارة، وأثناء انسحابهم من المكان.

وذكرت القناة أن التعليمات الجديدة صدرت في الأسابيع الأخيرة وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر الجيش في الضفة.

وأضافت أن التعليمات تنص على "وجوب إطلاق النار في منطقة القتال".

والشهر الماضي، صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي على تغيير في تعليمات إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ"الدراماتيكية".

ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت بهذه التعديلات، معتبرا أنها "ستسمح للجنود بالدفاع عن أنفسهم".

وقال بينيت إنه "يجب أن يكون جنود الجيش الإسرائيلي قادرين على الدفاع عن أنفسهم وعنا جميعا.. سنواصل محاربة الجريمة لاستعادة الأمن".

وعملت شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي والنيابة العسكرية الإسرائيلية على إعداد التعديلات، التي تم عرضها على المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، الذي أقرها بدوره.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية