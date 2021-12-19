صحيفة: 10 وزراء بريطانيين يعارضون تشديد قيود كورونا

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أفادت صحيفة "التايمز" بأن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك وتسعة وزراء آخرين في الحكومة يعارضون فرض قيود جديدة قبل احتفالات عيد الميلاد للحد من انتشار متحور "أوميكرون".

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وقالت الصحيفة إن كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية باتريك فالانس أوصى الوزراء مطلع الأسبوع بفرض قيود جديدة في أقرب وقت ممكن للحيلولة دون تعرض هيئة الخدمات الصحية الوطنية للارتباك.

المصدر: رويترز