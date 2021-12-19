 
مباشر

صحيفة: 10 وزراء بريطانيين يعارضون تشديد قيود كورونا

أخبار العالم

صحيفة: 10 وزراء بريطانيين يعارضون تشديد قيود كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzvc

أفادت صحيفة "التايمز" بأن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك وتسعة وزراء آخرين في الحكومة يعارضون فرض قيود جديدة قبل احتفالات عيد الميلاد للحد من انتشار متحور "أوميكرون".

إقرأ المزيد
شاهد..
شاهد.. "الغارديان" تنشر صورة لجونسون في تجمع خلال إغلاق كورونا

وقالت الصحيفة إن كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية باتريك فالانس أوصى الوزراء مطلع الأسبوع بفرض قيود جديدة في أقرب وقت ممكن للحيلولة دون تعرض هيئة الخدمات الصحية الوطنية للارتباك.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا