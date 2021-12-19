صحيفة: 10 وزراء بريطانيين يعارضون تشديد قيود كورونا
Reuters
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أفادت صحيفة "التايمز" بأن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك وتسعة وزراء آخرين في الحكومة يعارضون فرض قيود جديدة قبل احتفالات عيد الميلاد للحد من انتشار متحور "أوميكرون".
وقالت الصحيفة إن كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية باتريك فالانس أوصى الوزراء مطلع الأسبوع بفرض قيود جديدة في أقرب وقت ممكن للحيلولة دون تعرض هيئة الخدمات الصحية الوطنية للارتباك.
المصدر: رويترز
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