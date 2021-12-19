رئيس الوزراء الإسرائيلي: يجب تطعيم الأطفال مع انتشار "أوميكرون"

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الآباء إلى تطعيم أبنائهم ضد فيروس كورونا، في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات إضافية على انتشار المتحور الجديد "أوميكرون".

وفي خطاب متلفز قال بينيت إن "عدد الإصابات بالمتحور الجديد (أوميكرون، الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا) لا زالت منخفضة نسبيا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التحركات المبكرة لمنع معظم الأجانب من دخول إسرائيل.

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ولكنه أضاف: "إنها كانت فقط مسألة وقت قبل أن يبدأ العدد في التزايد"، مشيرا إلى أن "الموجة الخامسة قد بدأت".

ورأى أنه "من الأهمية أن يحث الآباء أبنائهم على تلقي اللقاح المضاد لكورونا.

وبدأت إسرائيل الشهر الماضي في تقديم لقاحات للأطفال الأصغر سنا الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام واثنى عشر عاما، لكن السلطات تقول إن معدل التطعيم في هذه الفئة العمرية لا يزال منخفضا بشكل مخيب للآمال.

وقال بينيت إن "لقاح الأطفال آمن، وهذه مسؤولية الآباء".

وتابع "الاب الذي تلقى التطعيم ثلاث مرات بحاجة أيضا إلى حماية أطفاله، لا تترك أطفالك عرضة لخطر أوميكرون القادم".

وتوقع ارتفاعا في عدد الإصابات خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توصيات أمان جديدة.

وحث المواطنين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والعمل من المنزل طالما كان ممكنا.

المصدر: "أ ف ب"