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برلماني تركي: قصر أردوغان اشترى سيارات بقيمة 5.4 مليون يورو

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برلماني تركي: قصر أردوغان اشترى سيارات بقيمة 5.4 مليون يورو
Reuters MURAT CETINMUHURDAR/PPO
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أكد البرلماني التركي عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض دنيز يافوزيلماز، أن "القصر الرئاسي اشترى 3 سيارات "مرسيدس" بقيمة 5.4 مليون يورو".

وقال يافوزيلماز في خطاب ألقاه في البرلمان ضمن جلسات مناقشة الميزانية إن "القصر الرئاسي اشترى 3 سيارات مرسيدس طراز S-600 Guard بقيمة 5.4 مليون يورو".

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وانتقد السياسة الاقتصادية للحكومة، قائلا: "لأن حزب العدالة والتنمية أدار الاقتصاد بشكل سيئ، انخفضت قيمة الليرة التركية، وارتفع الدولار واليورو، ودفعت الخزانة فرق سعر الصرف".

وأضاف: "بحسب تقارير ديوان المحاسبة، فإن فرق النقد الأجنبي الذي دفعته المؤسسات والمؤسسات العامة مقابل القروض المستخدمة في عام 2020 بلغ 16 مليارا و230 مليون ليرة".

المصدر: "صحيفة زمان التركية" 

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