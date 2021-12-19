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هزة بقوة 6.1 درجة تضرب فيجي في المحيط الهادئ

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هزة بقوة 6.1 درجة تضرب فيجي في المحيط الهادئ
Reuters
جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ - أرشيف
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أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل تسجيل هزة أرضية بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر بمنطقة أرخبيل فيجي جنوب المحيط الهادئ، مساء اليوم الأحد.

وأضاف أن "الهزة وقعت على عمق 40 كيلومترا".

وجمهورية فيجي، هي أرخبيل يقع في جنوبي المحيط الهادئ، وعاصمته هي مدينة سوفا.

ويتكون الأرخبيل من حوالي 840 جزيرة مختلفة المساحة، تتوزع على رقعة جغرافية 3 ملايين كيلومترا مربعا. ويبلغ عدد سكان دولة فيجي، أكثر من 926 ألف نسمة حسب إحصاءات عام 2018.

المصدر: "رويترز"

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