طائرات لتهريبها.. إيران تكشف عن دور "الناتو" في تجارة المخدرات بأفغانستان

صرح أمين عام هيئة مكافحة المخدرات الإيرانية إسكندر مؤمني أن حلف "الناتو" يهرّب المخدرات المنتجة في أفغانستان بواسطة طائراته.

وقال أمين إن إنتاج المخدرات في أفغانستان عام 2018 وصل لأكثر من 50 ضعفا مقارنة بعام 2000.

وأضاف أنه ووفقا لوثائق يمكن الاعتماد عليها تم تهريب جزء من هذه المخدرات بواسطة طائرات حلف الشمال الأطلسي.

وأوضح أن 90% من كميات الأفيون في العالم يتم ضبطها في إيران وأن بلاده قدمت أكثر من أربعة آلاف شهيد في مكافحة المخدرات.

المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية