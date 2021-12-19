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مسؤول صحي إيراني: متحور "أوميكرون" بإمكانه اجتياح البلاد خلال 17 يوما

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مسؤول صحي إيراني: متحور
Reuters Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
مستشفى في إيران
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حذر بيام طبرسي، عضو اللجنة العلمية الوطنية لمكافحة كورونا في إيران، من خطورة تفشي متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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ونقلت وكالة "إسنا" عن طبرسي قوله، على هامش اجتماع للجنة، إن السلالة الجديدة بإمكانها أن تجتاح البلاد خلال 17 يوما في حال دخولها الأراضي الإيرانية . كما نصح الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة حقن اللقاح المعزز بالإضافة إلى مراعاة البروتوكولات الصحية السابقة لمواجهة هذه السلالة الجديدة.

وتابع المسؤول أن إيران ليست ببعيدة عن سائر دول العالم التي تشهد حاليا انتشار السلالة الجديدة بوتيرة متزايدة يوما بعد يوم، "لأنه في نهاية الأمر لا يمكن إغلاق الحدود، ولدينا عدد كبير من المسافرين يدخلون بلادنا قادمين من دول مختلفة كل يوم".

وأشار طبرسي إلى أنه في حالة دخولها إيران ستصبح سلالة "أوميكرون" هي المهيمنة خلال 17 يوما.

وطلب المسؤول من المواطنين الامتناع عن التواجد في أماكن مغلقة، والحرص على ارتداء الكمامات الواقية. كما أنه نصحهم بعدم السفر إلى دول أوروبية.

المصدر: "إسنا"

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