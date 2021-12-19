تعليق كوري شمالي على تحليق طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

قالت الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نشرته اليوم، إن التحليق الأخير لطائرة استطلاع أمريكية من طراز CL-600 فوق البحر الأسود، "يقوض السلام العالمي".

وأضافت الوزارة: "ويدل هذا التصرف مجددا، على أن الولايات المتحدة في الواقع تخرب وتقوض السلام العالمي من خلال ارتكاب استفزازات عسكرية عمدا ضد الدول الأخرى، وهي تتجاهل خلال ذلك القانون الدولي وأرواح المدنيين وسلامتهم".

وذكرت الوزارة الكورية الشمالية، أن "الأعمال الاستفزازية للولايات المتحدة بالقرب من حدود روسيا بهدف عزل وإضعاف وزيادة التوترات بين البلدين ستؤدي إلى إجراءات مضادة صارمة من الجانب الروسي".

إقرأ المزيد

في يوم 3 ديسمبر، حلقت طائرة حربية أمريكية من طراز CL-600 فوق البحر الأسود، وخلال ذلك نفذت عملية هبوط شديد من ارتفاع 11000 متر إلى ارتفاع 9200 متر، عبر المسار المحدد للطائرات المدنية.

المصدر: نوفوستي