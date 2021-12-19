وزير الدفاع الإثيوبي يعقد محادثات "مثمرة" مع نظيره التركي في إسطنبول

التقى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس السبت، نظيره الإثيوبي، أبراهام بيلاي، في إسطنبول، على هامش قمة الشراكة التركية الإفريقية .

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وفي بيان لها، أشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية والتطورات الإقليمية.

وبحسب ما ذكرت وكالة "فانا" الإثيوبية، قال أبراهام بيلاي في "فيسبوك": "محادثاتي مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كانت مثمرة، وتحدثت مع أخي معالي خلوصي أكار وزير الدفاع التركي عن التطور الملحوظ في حضارة جمهورية تركيا عبر عصور ما قبل العصر الحجري التي تمتد من السلاجقة إلى الإمبراطورية العثمانية، وعلى طموح جيلهم الراقي والنجاح الباهر في تكنولوجيا الدفاع".

وأكمل بيلاي: "إن إثيوبيا الجديدة تعتز بنفس القدر من التاريخ وتلتزم بالارتقاء إلى مستوى تطلعاتها العالية في أن تكون أفقا جديدا للأمل!"

المصدر: "فانا" + "الأناضول"