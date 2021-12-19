السفارة الروسية في سويسرا تعلق على تسليم مواطن روسي للأمريكيين

قالت سفارة روسيا في سويسرا، إن قيام سويسرا بتسليم رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين للسلطات الأمريكية، هو حلقة أخرى في محاولة واشنطن "لاصطياد المواطنين الروس في بلدان ثالثة".

وأضاف فلاديمير خوخلوف السكرتير الصحفي للسفارة: "نشعر بخيبة أمل عميقة، من قرار مكتب العدل الفيدرالي السويسري، والتنظيم العاجل لعملية تسليم المواطن الروسي فلاديسلاف كليوشين للسلطات الأمريكية في 18 ديسمبر".

وذكر السكرتير الصحفي، أن كليوشين بقي رهن الاعتقال منذ 21 مارس من هذا العام. ونوه بأن الجانب السويسري، تجاهل مذكرة السفارة الروسية، التي تم إرسالها في 17 ديسمبر، وكذلك طلب محامي الدفاع بخصوص وقف إجراءات التسليم أثناء النظر في شكواه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المقدم في 16 ديسمبر وفقا للمادة 39 من قواعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولم يعر الجانب السويسري حجج الدفاع حول الخلفية السياسية الواضحة للقضية، وقام بقبول ذرائع الجانب الأمريكي تم أخذها ورفض طلب النيابة العامة الروسية.

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يوم السبت الماضي، سلمت سويسرا رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين إلى الولايات المتحدة. وتم تسليمه في زيورخ إلى ضباط شرطة أمريكيين رافقوه في رحلة متجهة إلى الولايات المتحدة.

وتم اعتقال كليوشين يوم 21 مارس في مطار مدينة سيون بسويسرا. وتتهم السلطات الأمريكية المواطن الروسي بـ "القرصنة ضد شركة IBM وTesla وغيرها من الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات" ، ويتعلق الأمر بسرقة أكثر من 10 ملايين دولار.

المصدر: تاس