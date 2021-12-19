الإعلام الصيني ينشر فيديو جديدا لنجمة التنس "المختفية" بينغ

نشرت وسائل إعلام صينية لقطات جديدة تظهر لاعبة التنس بينغ شواي التي أثار مصيرها قلقا بالغا في العالم إذ اختفت بعد أن اتهمت مسؤولا بارزا في بلادها بالتحرش الجنسي.

ونشرت مراسلة صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية الحكومية، كوينغتكوينغ تشين، على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو قالت إنها سجلته اليوم خلال فعالية رياضية أقيمت في شنغهاي، وهو يظهر بينغ وهي تتحدث مع لاعب كرة السلة الصيني البارز، ياو مينغ.

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean — Qingqing_Chen (@qingqingparis) December 19, 2021

وتصدر اسم بينغ عناوين وسائل الإعلام الدولية أوائل نوفمبر، إذا اختفت لعدة أسابيع من مرأى الجمهور بعد أن اتهمت، عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، نائب رئيس الوزراء السابق والقيادي البارز في الحزب الشيوعي الحاكم، جانغ جو لي، بإجبارها مرارا على ممارسة الجنس معه.

واستدعى اختفاء بينغ قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي، حيث طالب العديد من الدول والمنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة حكومة بكين بالكشف عن مصير نجمة التنس والسماح لها بالتحدث علنا عن الاتهامات التي جاءت على لسانها.

وسرعان ما حذفت هذه الاتهامات من الإنترنت في الصين، بينما تداولت وسائل إعلام رسمية في البلاد لقطات قيل إنها تظهر لاعبة التنس في منزلها وفي بطولة رياضية.

المصدر: وكالات