محافظة كردستان.. السلطات الإيرانية تعدم حيدر قرباني بجرم "البغي"

أعدمت السلطات الإيرانية اليوم الأحد حيدر قرباني الذي أدين بتهمة "البغي" لمشاركته في قتل ثلاثة مواطنين بمحافظة كردستان والعضوية في الحزب الديمقراطي الكردي المصنف إرهابيا في البلاد.

وقالت النيابة العامة في محافظة كردستان بغرب إيران في بيان أصدرته اليوم الأحد: "في سياق تنفيذ حكم الشريعة الإلهية والدفاع عن حق المواطنين في محافظة كردستان، فقد نفذ اليوم في سجن سنندج حكم الإعدام بحق حيدر قرباني إثر إدانته بتهم "البغي"، والمشاركة في عملية القتل العمد لثلاثة مواطنين أكراد من أهل السنة في كردستان، والعضوية في زمرة "الديمقراطي" المعادية والإجرامية".

وحسب البيان، فإن "هذا الشخص قد انضم في العام 2016 للزمرة الإرهابية المذكورة وبادر بأخذ الاتاوة من بعض المواطنين في المناطق الكردية وتهديدهم، وكان له في العام ذاته دور مباشر في قتل 3 من المواطنين الأكراد وعملية اختطاف".

المصدر: "فارس"