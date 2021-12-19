كوبا تعلن اختطاف اثنين من مواطنيها في هايتي

قالت وزارة الخارجية الكوبية، أمس السبت، إن عصابات إجرامية في هايتي قامت باختطاف اثنين من المواطنين الكوبيين على الأقل.

وأضافت الوزارة في بيانها: "علمت السفارة الكوبية في هايتي، بقيام أشخاص مسلحين باختطاف مواطنين كوبيين كانا قد وصلا إلى هايتي بموجب عقود عمل فردية".

وأشار البيان، إلى أن السفارة، تبقى على اتصال بسلطات هايتي لحل الوضع في أسرع وقت ممكن.

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من المعروف أن الوضع الأمني ​​والإنساني في هايتي، تدهور بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس ليلة 7 يوليو، وبعد الزلزال في أغسطس الذي أودى بحياة أكثر من 2.2 ألف شخص.

المصدر: تاس