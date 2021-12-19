باريس تؤكد أنها أجرت "تحقيقا داخليا" في سقوط قتلى عند مرور قافلة لقوة برخان في النيجر

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، أن الجيش الفرنسي أجرى"تحقيقا داخليا" في ملابسات مقتل 3 أشخاص أثناء مرور إحدى قافلاته في النيجر، وذلك ردا على طلب رئيس النيجر بإجراء تحقيق في الحادث.

وأوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" أنه "كان هناك تحقيق داخلي أظهر أنه في مواجهة مظاهر عنف كبير أظهر جنودنا السيطرة اللازمة وكان لديهم الرد المناسب".

وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية استمرار الحوار مع العاصمة نيامي بشأن هذه الحوادث.

وأضافت بارلي "نواصل حوارنا مع السلطات النيجيرية لفهم ما حدث قبل هذه الاشتباكات وأثناءها وبعدها".

وقالت الوزيرة إن "الخطاب المناهض لفرنسا تغذيه جهات فاعلة سياسية لمصلحتها الخاصة أو تحت تأثير خارجي".

وأضافت "لكن في الأماكن التي يكون فيها جنودنا موجودين، يدرك السكان أن هذه قوات حماية وطمأنة لأنهم هم الهدف الأول للإرهابيين".

وكان الرئيس محمد بازوم طالب الجمعة "السلطات الفرنسية" بفتح تحقيق في الاشتباكات التي وقعت نهاية نوفمبر الماضي على طريق قافلة قوة برخان قتل خلالها ثلاثة أشخاص.

وأعلن محمد بازوم أنه "أمر الأجهزة المختصة النيجيرية بإجراء تحقيق" من أجل تحديد "اختلالات" جهاز إنفاذ القانون.

وهذه القافلة التي غادرت العاصمة الاقتصادية لساحل العاج أبيدجان، كان ينبغي أن تنضم إلى غاو في مالي.

وفي البداية حوصرت وتعرضت للرشق بالحصى في كايا بوسط بوركينا فاسو، قبل أن تستأنف رحلتها بعد أيام، ليقطع متظاهرون غاضبون طريقها مجددا في تيرا بغرب النيجر.

وقتل ثلاثة من المحتجين في إطلاق نار ألقى البعض باللوم فيه على القوات النيجيرية فيما ألقى البعض باللوم على القوات الفرنسية.

المصدر: أ ف ب