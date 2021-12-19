غواتيمالا.. 12 قتيلا بينهم نساء في نزاع حول ملكية أراض

أفادت الشرطة في غواتيمالا، بمقتل 12 شخصا أمس السبت، في قرية كانت متورطة منذ سنوات بنزاع حول أراض مع بلدة مجاورة.

إقرأ المزيد

وأعلنت الشرطة المدنية الوطنية أن من بين القتلى الـ12 رجالا ونساء وأطفالا، دون ذكر تفاصيل عما حدث في قرية تشيكيكس غربي البلاد، بالقرب من حدود المكسيك.

وكان ضابط شرطة محلي قد قتل في وقت سابق من الأسبوع في نفس المنطقة، ووقعت أعمال عنف هناك من قبل.

تجدر الإشارة إلى أن سكان تشيكويكس تشاجروا حول الوصول إلى المياه والأرض مع سكان بلدة سانتا كاتارينا إكستواكان، بينما لم تسفر المفاوضات بين الجانبين حتى الآن عن نتائج تذكر، وفق "أسوشيتد برس".

المصدر: "أسوشيتد برس"