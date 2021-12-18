ألمانيا تعتزم إضافة بريطانيا لقائمة المناطق ذات الانتشار الواسع لمتحورات كورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني المتخصص في علم الفيروسات أن الحكومة ستضيف بريطانيا لقائمة البلدان والمناطق التي تنتشر فيها متحورات كورونا ومنها "أوميكرون".

وأشار المعهد إلى إن "القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الـ20 من ديسمبر الجاري".

وأكد المعهد التابع لوزارة الصحة الألمانية أن "الإدراج في قائمة مناطق المتحورات سيؤدي إلى قيود كبيرة على السفر منها وإليها".

وتابع: "سيجبر كل شخص يصل من بريطانيا إلى ألمانيا بغض النظر عما إذا كان قد تم تطعيمه أو أصيب بالمرض وتعافى منه على الحجر الصحي 14 يوما".

المصدر: "تاس"