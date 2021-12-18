 
مباشر

ألمانيا تعتزم إضافة بريطانيا لقائمة المناطق ذات الانتشار الواسع لمتحورات كورونا

أخبار العالم

ألمانيا تعتزم إضافة بريطانيا لقائمة المناطق ذات الانتشار الواسع لمتحورات كورونا
Reuters
المطارات في ألمانيا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzni

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني المتخصص في علم الفيروسات أن الحكومة ستضيف بريطانيا لقائمة البلدان والمناطق التي تنتشر فيها متحورات كورونا ومنها "أوميكرون".

وأشار المعهد إلى إن "القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الـ20 من ديسمبر الجاري".

وأكد المعهد التابع لوزارة الصحة الألمانية أن "الإدراج في قائمة مناطق المتحورات سيؤدي إلى قيود كبيرة على السفر منها وإليها".

وتابع: "سيجبر كل شخص يصل من بريطانيا إلى ألمانيا بغض النظر عما إذا كان قد تم تطعيمه أو أصيب بالمرض وتعافى منه على الحجر الصحي 14 يوما".

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا