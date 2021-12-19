إيطاليا.. رهبان فرنسيسكان يمنحون غوتيريش جائزة "مصباح السلام" (صور+ فيديو)

منح الرهبان الفرنسيسكان في أسيزي الإيطالية يوم السبت جائزة "مصباح السلام للقديس فرنسيس" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقديرا له على التزامه بالعمل الإنساني.

وتسلم المصباح شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) نيابة عن غوتيريش الذي لم يتمكن من الحضور بسبب جائحة كورونا.

وخلال مراسم تسلم الجائزة قال غوتيريش عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إن السلام هو "النجم المرشد للأمم المتحدة، وهدفها الأثمن، ونحن متحدون اليوم في سعينا لتحقيقه".

وأضاف: "أعبر عن امتناني لجميع الرهبان الفرنسيسكان الذين يعملون في أنحاء العالم باسم السلام".

ومنح "مصباح السلام" لرئيس كولومبيا السابق خوان مانويل سانتوس والمستشارة السابقة لألمانيا أنغيلا ميركل.

و"مصباح السلام للقديس فرنسيس" هو جائزة دولية يمنحها كل عام فرنسيسكان أسيزي لشخصية عالمية لعملها من أجل السلام، وتم منحه أول مرة عام 1981 للرئيس البولندي السابق ومؤسس نقابة "تضامن" العمالية ليخ فاليسا.

Congratulations @AntonioGuterres on the “Lamp of Peace of Saint Francis” Award. It was an honour for me to receive the award on your behalf today. A much deserved recognition of your tireless efforts to promote peace, justice, respect, tolerance & solidarity. pic.twitter.com/fICxgPrRP1 — FAO Director-General QU Dongyu (@FAODG) December 18, 2021

المصدر: أ ب