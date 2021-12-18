عالم فيروسات إيطالي يدعو لحظر تحاليل الكشف السريع عن كورونا

دعا أندريا كريزانتي مدير قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة بادوڤا الإيطالية بمقاطعة فينيتو شمالي البلاد، إلى حظر تحاليل الكشف السريع عن فيروس كورونا.

وقال كريزانتي في تصريحات متلفزة يوم الجمعة، إن متحور "أوميكرون" "يغير الموقف بشكل تام في إيطاليا أيضا".

وذكر أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعتين، معرضون هم أيضا للإصابة بمتحور "أوميكرون"، وأن الأعراض ليست خطيرة عليهم.

وقال: "دعونا لا نتحدث عن التحاليل في إيطاليا، التي يجب حظرها. نحن نمنح بطاقة مرور اجتماعية استنادا لاختبارات تتراوح دقتها بين 50 و70٪، لذا فيجب أن نحد من استخدامها، لأن مخاطر الإصابة تزداد".

وحذر من أن متحور "أوميكرون" يغير التوازن تماما، وهو ما تجسد في بريطانيا التي ارتفع فيها متوسط الإصابات من 40 ألف حالة يوميا إلى 90 ألفا.

وشدد على أنه بالنظر لإجمالي عدد السكان في المملكة المتحدة تكون هذه حقيقة لا ينبغي الاستهانة بها.

ولفت إلى أن الأماكن الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا اليوم هي وسائل النقل العام، أن الكمامات من نوع (FFP2) في المطاعم، والملاهي والمدارس، يجب أن تكون إلزامية".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء