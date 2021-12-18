باباجان: نادم لصمتي على سياسات أردوغان في السابق

عبر زعيم حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض في تركيا علي باباجان عن ندمه على قراره عدم التدخل في السياسة بعد تركه الحكومة عام 2015.

وأكد باباجان نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق أنه فشل في التحذير من مخاطر خطط حزب "العدالة والتنمية" الحاكم للتحول إلى نظام الحكم الرئاسي في عام 2017.

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وقال خلال مقابلة مع الصحفي كونيت أوزدمير تم بثها عبر "يوتيوب" يوم الجمعة: "كنت أعلم أنهم سيجرون تركيا إلى كارثة.. لقد اتخذت قرارا بعدم التحدث.. يا ليتني تحدثت بصوت عال"، وفق تصريحه.

وصرح بأن الاستعدادات للتعديلات الدستورية التي سهلت التحول إلى النظام الرئاسي بدأت بعد ستة أشهر من إعلان حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، مشيرا إلى أنه تم إخفاء حقيقة ومضمون تلك التعديلات الدستورية عن الجمهور وسرعان ما تم الموافقة عليها من قبل البرلمان.

وفي ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد، توقع بابجان انتشار الفقر بشكل أكبر بسبب الأزمة الناجمة عن انخفاض قيمة الليرة وزيادة التضخم.

وأوضح باباجان الذي حمل حكومة حزب العدالة والتنمية المسؤولية عن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا، أن الناس سيتفهمون عواقب الأزمة على حياتهم في الأشهر القليلة المقبلة... "سيتفشة الفقر وتتسع الهوة بين الأغنياء والفقراء".

وشدد على أنه يتعين على تركيا إجراء انتخابات مبكرة على الفور للخروج من أزمتها المالية، لكنه قال إن أردوغان لن يوافق عليها لأنه من غير المرجح أن يفوز في ظل الظروف الحالية.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية