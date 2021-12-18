سفارة روسيا في كمبوديا: الشرطة تبحث عن مواطنة روسية مخطوفة

أكدت سفارة روسيا في كمبوديا اليوم السبت نبأ اختطاف المواطنة الروسية أناستاسيا شيريدكو البالغة 30 عاما، وأنها على اتصال مع أجهزة الأمن المحلية التي تبحث عنها.

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وأوضحت السفارة لموقع Lenta.ru الإخباري الروسي أن المعلومات الأولية عن الحادث تلقاها قسمها القنصلي عبر اتصال وصل على خطه الهاتفي الخاص بالاتصالات الطارئة، وتم تسليم هذه المعلومات لأجهزة إنفاذ القانون الكمبودية التي تبحث عن المواطنة الروسية المخطوفة.

وقالت إحدى صديقات أناستاسيا شيريدكو لـLenta.ru إنها فقدت في الـ12 من ديسمبر بعد أن التقت مواطنا صينيا تعرفت عليه سابقا عبر الإنترنت.

وكان الرجل قال في البداية إن شيريدكو عادت إلى بيتها ولا يعلم أين هي، لكنه في وقت لاحق طلب من أصدقائها مبلغا قدره 10 آلاف دولار لقاء معلومات عن مكانها.

ورفض الرجل تقديم فيديو للمواطنة الروسية، مدعيا أنها محتجزة لدى "أناس آخرين".

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ويشكو أصدقاء المواطنة الروسية المفقودة وأقاربها تقاعس أجهزة الأمن الكمبودية، ويطالبون الأجهزة الروسية المعنية بتكثيف جهودها للعثور على المواطنة المخطوفة.

المصدر: Lenta.ru