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كييف: على واشنطن وقف التنسيق مع أوروبا في العقوبات ضد روسيا

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كييف: على واشنطن وقف التنسيق مع أوروبا في العقوبات ضد روسيا
Reuters Valentyn Ogirenko
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
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دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الولايات المتحدة إلى وقف التنسيق مع أوروبا في فرض العقوبات المحتملة ضد روسيا إذا وجدت واشنطن أن الإجراءات الأوروبية ليّنة جدا.

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مصدر: زعماء الاتحاد الأوروبي يقررون تمديد العقوبات على روسيا
مصدر: زعماء الاتحاد الأوروبي يقررون تمديد العقوبات على روسيا

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" التي أجرت مقابلة مع الوزير الأوكراني، إلى أن كوليبا "حث الولايات المتحدة وربما بريطانيا على "التصرف بشكل مستقل" إذا اقترح الاتحاد الأوروبي الذي يحافظ على علاقات أوثق مع روسيا في مجالي التجارة والطاقة، إجراءات أقل قسوة. وعبر عن قناعته بأنه لا يجب على واشنطن ولندن "تخفيف" العقوبات سعيا وراء إرضاء الاتحاد الأوروبي.

ودعا كوليبا الغرب إلى أن يكشف بكل وضوح عن العقوبات التي سيتم فرضها ضد روسيا في حال اعتدائها على أوكرانيا، "وإلا سوف يظنون أنه مجرد كلام".

وأوضح كوليبا أن كييف تسعى للتأكد من استعداد الغرب لفصل روسيا عن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) وفرض عقوبات ضد ديون روسيا السيادية وأشخاص مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

المصدر: "إنترفاكس"

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