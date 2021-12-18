مولدوفا: حضور السفير الروسي مراسم تنصيب زعيم ترانسنيستريا خطوة غير ودية

نددت الخارجية المولدوفية بحضور سفير روسيا لدى كيشينيوف أوليغ فاسنيتسوف مراسم تنصيب رئيس جمهورية ترانسنيستريا المستقلة من جانب واحد عن مولدوفا، معتبرة هذه الخطوة "غير ودية".

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وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: "تعد الانتخابات الرئاسية المزعومة في منطقة ترانسنيستريا غير شرعية ومنافية لأسس مولدوفا الدستورية. وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي تنظر إلى مشاركة رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في مثل هذه الأعمال على أنها خطوة غير ودية".

وفي وقت سابق اقترح يون غوزون رئيس لجنة العفو في إدارة الرئيس المولدوفي إعلان السفير الروسي شخصا غير مرغوب فيه بسبب مشاركته في تنصيب زعيم ترانسنيستريا فاديم كراسنوسيلسكي، لكن كيشينيوف أوضحت لاحقا أن المسؤول أعرب عن موقفه الشخصي وليس عن موقفها.

وشهدت جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية في 12 ديسمبر الانتخابات الرئاسية التي أعيد خلالها انتخاب فاديم كراسنوسيلسكي.

وجرت مراسم تنصيبه في 17 ديسمبر بحضور السفير الروسي في مولدوفا.

وكانت منطقة ترانسنيستريا التي يشكل الروس والأوكرانيون 60% من سكانها طالبت بخروجها من جمهورية مولدوفا قبل تفكك الاتحاد السوفيتي، على خلفية مخاوف من انضمام مولدوفا إلى رومانيا (القريبة منها لغويا وثقافيا).

وعام 1992 خرجت المنطقة بعد فشل محاولة سلطات مولدوفا حل المشكلة بقوة السلاح، من تحت سيطرة كيشيناو، ونشرت روسيا قوات لحفظ السلام في المنطقة ومنع المواجهة بين الجانبين.

المصدر: "نوفوستي"