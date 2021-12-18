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والدا طفل عمره عام واحد يرسلانه إلى أوروبا عبر المتوسط بصحبة 70 رجلا

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والدا طفل عمره عام واحد يرسلانه إلى أوروبا عبر المتوسط بصحبة 70 رجلا
AP
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أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن طفلا عمره عام واحد أرسله والداه مع مجموعة من طالبي اللجوء برحلة عبور المتوسط المحفوفة بالمخاطر إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، للجوء في أوروبا.

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وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" إن عناصر الإنقاذ عثروا على الطفل الذي يبلغ بالكاد عاما بين 70 رجلا في قارب رسا في جزيرة صقلية أمس الجمعة.

وتابعت: "لقد عبر المتوسط حتى قبل أن يتعلم المشي وواجه الأمواج بمفرده" مؤكدة أن الطفل "أصغر من أن يكشف عن اسمه وقصته".

ولم يعرف المهاجرون الآخرون هوية الطفل لكن قيل إن والديه توسلا إليهم لضمان سلامته أثناء العبور ربما لأنهما لم يتمكنا من مرافقته، وفق الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن نحو 500 مهاجر وصلوا ضمن سبع رحلات منفصلة إلى الجزيرة الصغيرة في اليومين الماضيين.

وبين المهاجرين الجدد الآخرين فتى يبلغ من العمر 14 عاما توفيت والدته أثناء عملية إنقاذ قبالة الجزيرة.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" على "تويتر": "كانت على متن قارب مع 25 شخصا بينهم ابنها الذي شاهدها تغرق".

وأضافت المنظمة أنها "خسارة جديدة كان يمكن تفاديها عند أبواب أوروبا، حياة جديدة زهقت بسبب سياسات الهجرة غير المسؤولة".

المصدر: أ ف ب

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