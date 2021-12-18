أردوغان يجدد دعوته إلى منح دول إفريقية تمثيلا بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت دعوته لمنح بلدان إفريقية تمثيلا بين الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي.

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وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية في اسطنبول: "مستقبل العالم لا يجب أن يكون في يد خمس دول موجودة بمجلس الأمن".

وأعرب الرئيس التركي عن إيمانه "بضرورة تضافر جهودنا من أجل تمثيل إفريقيا بالشكل الذي تستحقه في مجلس الأمن الدولي".

وتابع: "النضال الذي نخوضه تحت شعار العالم أكبر من خمسة ليس من أجلنا فحسب، بل لصالح إخواننا الأفارقة أيضا". وأضاف الرئيس التركي: "إنه لإجحاف كبير أن لا يكون هناك كلمة أو دور في صنع القرارات بمجلس الأمن لقارة إفريقيا التي يعيش فيها 1,3 مليار نسمة".

وفي أكتوبر الماضي صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه يختلف في الرأي مع نظيره التركي حول "الأعضاء الخمسة" الدائمين في مجلس الأمن الدولي وضرورة إلغاء حق النقض. وأوضح أنه ضد زعزعة هذا الحق الذي وصفه بأساس المجلس، داعيا إلى "التفكير في كيفية جعل مجلس الأمن أكثر توازنا".

المصدر: TRT + "الأناضول" + "نوفوستي"