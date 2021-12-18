الروسي المحتجز في التشيك: كل الاتهامات الموجهة إلي ملفقة

تلقت RT نسخة من رسالة كتبها ألكسندر فرانشيتي، المواطن الروسي الذي أوقفته سلطات التشيك في سبتمبر الماضي تلبية لطلب من أوكرانيا، رفض فيها جميع الاتهامات الموجه إليه.

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وقال فرانشيتي في رسالته إن السلطات التشيكية لا تجري أي تحقيقات في قضيته.

وجاء في الرسالة: "بأي حق تصفني السلطات التشيكية بالمتهم، رغم أن الجانب الأوكراني نفسه يصفني بالمشتبه به فقط. أود لو أن الجمهورية التشيكية أطلعتني على الاتهامات الموجه إليّ".

وتوجه فرانشيتي إلى القيادة الروسية بطلب المساعدة في حض الحكومة التشيكية على إجراء التحقيقات المناسبة فورا.

وكانت الشرطة التشيكية أعلنت في سبتمبر الماضي عن توقيف ألكسندر فرانشيتي في مطار براغ، وذلك بناء على مذكرة توقيف صادرة عن أوكرانيا التي تعمل على تسليمه.

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وكانت وسائل إعلام ربطت توقيف فرانشيتي بمشاركته في أحداث مارس 2014 التي أسفرت عن دخول شبه جزيرة القرم الأوكرانية تحت سيادة روسيا، بناء على نتائج استفتاء شعبي أجري هناك بعد الانقلاب الذي أطاح بحكم الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في أوكرانيا.

المصدر: RT