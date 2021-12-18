 
مباشر

الروسي المحتجز في التشيك: كل الاتهامات الموجهة إلي ملفقة

أخبار العالم

الروسي المحتجز في التشيك: كل الاتهامات الموجهة إلي ملفقة
YouTube
ألكسندر فرانشيتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzjy

تلقت RT نسخة من رسالة كتبها ألكسندر فرانشيتي، المواطن الروسي الذي أوقفته سلطات التشيك في سبتمبر الماضي تلبية لطلب من أوكرانيا،  رفض فيها جميع الاتهامات الموجه إليه.

إقرأ المزيد
رئيس لجنة التحقيقات الروسية يوجه بالتحقق في شرعية توقيف مواطن روسي في براغ
رئيس لجنة التحقيقات الروسية يوجه بالتحقق في شرعية توقيف مواطن روسي في براغ

وقال فرانشيتي في رسالته إن السلطات التشيكية لا تجري أي تحقيقات في قضيته.

وجاء في الرسالة: "بأي حق تصفني السلطات التشيكية بالمتهم، رغم أن الجانب الأوكراني نفسه يصفني بالمشتبه به فقط.  أود لو أن الجمهورية التشيكية أطلعتني على الاتهامات الموجه إليّ".

وتوجه فرانشيتي إلى القيادة الروسية بطلب المساعدة في حض الحكومة التشيكية على إجراء التحقيقات المناسبة فورا.

وكانت الشرطة التشيكية أعلنت في سبتمبر الماضي عن توقيف ألكسندر فرانشيتي في مطار براغ، وذلك بناء على مذكرة توقيف صادرة عن أوكرانيا التي تعمل على تسليمه.

إقرأ المزيد
موسكو تحذر التشيك من تبعات سياسة براغ الهدامة تجاه روسيا ومواطنيها
موسكو تحذر التشيك من تبعات سياسة براغ الهدامة تجاه روسيا ومواطنيها

وكانت وسائل إعلام ربطت توقيف فرانشيتي بمشاركته في أحداث مارس 2014 التي أسفرت عن دخول شبه جزيرة القرم الأوكرانية تحت سيادة روسيا، بناء على نتائج استفتاء شعبي أجري هناك بعد الانقلاب الذي أطاح بحكم الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في أوكرانيا. 

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا