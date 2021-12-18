لندن تستبعد التدخل عسكريا في حال "غزو روسيا" لأوكرانيا

صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأنه من المستبعد أن ترسل بريطانيا وحلفاؤها قوات للتدخل إذا قامت روسيا "بغزو أوكرانيا"، مؤكدا أن رد بلاده سيحمل طابعا "دبلوماسيا واقتصاديا".

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وقال والاس في مقابلة أجرتها معه مجلة "سبيكتيتور" هذا الأسبوع إن كييف "ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي لذا فمن غير المرجح إلى حد كبير أن يرسل أحد قوات إلى أوكرانيا لتحدي روسيا".

وأضاف: "لا ينبغي أن نخدع الناس ونقول إننا سنفعل. الأوكرانيون يدركون ذلك"، علما بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا رفض حتى الآن الخيار العسكري.

وقال والاس إن بريطانيا يمكن أن تساعد أوكرانيا في "بناء القدرات"، وأشار إلى أن التهديدات بفرض "عقوبات اقتصادية شديدة" هي أكثر أشكال الردع المحتمل تنفيذها، منوها إلى إمكانية قطع روسيا عن شبكة سويفت الدولية للتحويلات المالية.

يقول الغرب إن موسكو جهزت نحو 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا، لكنه لا يعرف بعد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرارا بشأن "الغزو".

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وقال والاس: "لسنا متأكدين من أنه اتخذ قرارا، لكن مع ذلك فإن أفعاله واستعداداته العسكرية تشير إلى هذا الاتجاه.. أعتقد أننا يجب أن نشعر بالقلق جميعا".

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي للطرف الروسي استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة.

المصدر: أ ف ب