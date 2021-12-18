المكسيك.. وقف مشروع استفتاء لرئيس الدولة على إكمال ولايته

أوقفت السلطات المكسيكية الجمعة مشروع الاستفتاء الذي أراد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تنظيمه في أبريل المقبل بشأن بقائه في السلطة حتى نهاية فترة ولايته في 2024.

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بستة أصوات مقابل خمسة، قررت هذه الهيئة الانتخابية الوطنية وقف الاستعدادات للاستفتاء الشعبي الذي كان مقررا في 10 أبريل، متذرعة بعدم وجود تمويل لازم.

وأوضح لورنزو كوردوفا رئيس المعهد الوطني للانتخابات: "بالأموال التي لدينا، لا يمكننا ببساطة تنظيم" استفتاء شعبي حول إلغاء الولاية الرئاسية.

وأشار إلى أن القرار مجرد تأجيل للاستفتاء و"ليس تعليقا" له.

وأكد المعهد أنه سيواصل مراجعة التواقيع التي يتلقاها لصالح الاستفتاء.

من جانبها، تقول جمعية "دع الديمقراطية تستمر" المقربة من السلطة إنها جمعت 3,7 ملايين توقيع لصالح هذه "الممارسة الديموقراطية"، منددة بـ"هجوم للمعهد الوطني للانتخابات على الديموقراطية في المكسيك".

وحذر قادة الحزب الحاكم "حركة التجديد الوطني" (مورينا) من أنهم سيستأنفون القرار أمام المحكمة الانتخابية الفدرالية.

وذكر الرئيس المكسيكي بأن المحكمة العليا قضت بأن مشروعه "التشاوري الانتقالي" يراعي الدستور.

والرئيس الذي انتخب العام 2018 لولاية واحدة مدتها ست سنوات، ما زال يتمتع بتأييد شعبي يزيد عن 60%.

ومنذ انتخابه، نظم رئيس البلدية السابق لمدينة مكسيكو استفتاءات شعبية عدة. وكان آخرها في أغسطس الماضي قد اقترح مقاضاة أسلافه الخمسة. لكن نسبة المشاركة لم تتجاوز 7,1%، علما أن النسبة المطلوبة لاعتماد النتيجة هي 40%.

المصدر: أ ف ب