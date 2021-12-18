مسؤول أمريكي يفند المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية بين مفيدة وغير مقبولة

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة تقيم المقترحات التي قدمتها روسيا بشأن وضع نظام ضمانات أمنية لخفض التوترات في أوروبا، وتعتزم إطلاع موسكو على موقف واشنطن إزاءها قريبا.

ونقلت الوكالة عن مسوؤل بارز في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله للصحفيين أمس الجمعة إن "بعض المقترحات الروسية مفيدة وأخرى غير مقبولة"، مضيفا أن الولايات المتحدة تنوي التوجه إلى روسيا بالرد على هذه المبادرة في الأسبوع القادم.

كما تابع المسؤول أن الولايات المتحدة تريد رؤية وقف لإطلاق النار وصفقة جديدة لتبادل الأسرى في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد القادم.

وذكرت "بلومبرغ" أن الدبلوماسيين من حلف الناتو يحاولون إدراك ما إذا كانت المقترحات الروسية تشكل أول خطوة في مفاوضات قادمة بين الطرفين أو "حزمة غير مقبولة عمدا تستهدف نسف التفاوض قبل بدئه".

ويأتي ذلك بعد نشر الخارجية الروسية أمس مسودتي اتفاقيتين اقترحت موسكو على الولايات المتحدة وحلف الناتو إبرامهما معها بخصوص مبادرة "الضمانات الأمنية" التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي.

وتقضي هذه الاقتراحات بتكثيف التنسيق بين الطرفين بهدف تفادي أي حوادث عسكرية خطيرة، والحد من نشر أسلحة استراتيجية مثل قاذفات ثقيلة وصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة امتداده شرقا وعدم منح أوكرانيا العضوية فيه.

المصدر: "بلومبرغ"