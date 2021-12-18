أفغانستان.. سلطات "طالبان" تستأنف إصدار جوازات السفر

أعلنت سلطات حركة "طالبان" في أفغانستان اليوم السبت أنها ستستأنف إصدار جوازات السفر في العاصمة كابل.

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وفي تصريحات صحفية قال علام غول، رئيس دائرة جوازات السفر في الحكومة المنبثقة من "طالبان" (غير المعترف بها): "إصدار جوازات السفر سيبدأ غدا في ثلاث مناطق من بينها كابل". وأكد أن "كل المشكلات التقنية حلّت وأصلحت الأجهزة البيومترية"، مضيفا أن جوازات السفر ستصدر في البداية لمن قدموا طلبات. وأوضح رئيس الدائرة أن قبول الطلبات الجديدة سيتم اعتبارا من 10 يناير.

وقد أعيد إصدار جوازات السفر الذي توقف منذ إعادة "طالبان" السيطرة على البلاد منتصف أغسطس الماضي، لفترة قصيرة في أكتوبر، لكن تدفق الطلبات تسبب في مشكلات تقنية، ما دفع "طالبان" إلى وقف هذه الخدمة مجددا بعد أيام قليلة.

ويعتبر استئناف إصدار جوازات السفر اختبارا لحسن نية "طالبان" التي تعهدت للمجتمع الدولي بأنها ستسمح للمواطنين الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد والذين يحملون تأشيرات صالحة، بالقيام بذلك.

وبحسب الأمم المتحدة، تواجه أفغانستان "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم" ومن المتوقع أن تزداد سوءا مع بداية فصل الشتاء البارد. وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من "مجاعة" وشيكة.

وتطالب الحركة بإعادة إرسال المساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات لإنعاش الاقتصاد ومحاربة المجاعة التي تلوح في الأفق.

وفي سبتمبر، استؤنفت الرحلات الجوية الدولية في مطار كابل الذي تدفق إليه في نهاية أغسطس آلاف الأفغان الراغبين في الفرار من البلاد بعد عودة "طالبان" إلى السلطة.

المصدر: أ ف ب