أردوغان مفتتحا القمة التركية الإفريقية: علاقاتنا بلغت مستويات لم يكن من الممكن تصورها قبل 16 عاما

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن العلاقات التركية الإفريقية بلغت مستويات لم يكن من الممكن تصورها قبل 16 عاما، وذلك "نتيجة لجهودنا المشتركة" مع دول القارة.

وقال أردوغان في كلمة له اليوم السبت في قمة الشراكة التركية الإفريقية المنعقدة في اسطنبول، أن حجم تجارة تركيا مع القارة الإفريقية تجاوز 25.3 مليار دولار في 2020، وأضاف: "أنا واثق بأننا سنرتقي بحجم تبادلنا التجاري (مع إفريقيا) إلى 50 مليار دولار أولا ثم إلى 75 مليار دولار عبر جهودنا المشتركة".

#مباشر | كلمة للرئيس التركي أردوغان في القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية https://t.co/HBMUCkhvBO — TRT عربي (@TRTArabi) December 18, 2021

وفيما يلي إهم ما جاء في تصريحات الرئيس التركي في القمة، حسبما أوردتها وكالة "الأناضول":

أردوغان: نتابع عن كثب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021

أردوغان: نسعى جاهدين للربح وللتطور و للتنمية معًا (مع إفريقيا)، والسير يدا بيد نحو المستقبل

أردوغان: وسعنا وجودنا في جميع أنحاء إفريقيا عبر مؤسساتنا مثل "تيكا" ومعهد يونس إمره ووقف المعارف ووكالة الأناضول والخطوط التركية والهلال الأحمر

أردوغان: ندرك غياب العدالة عالميا في الوصول إلى لقاحات كورونا والإجحاف الحاصل بحق إفريقيا في هذا الخصوص

أردوغان: نخطط لإرسال 15 مليون جرعة لقاح (مضاد لكورونا) إلى إفريقيا في الفترة المقبلة

أردوغان: عندما يصبح لقاحنا "توركوفاك" جاهزا سنضعه في خدمة شعبنا وإخواننا الأفارقة والإنسانية جمعاء

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أردوغان: أؤمن بضرورة تضافر جهودنا من أجل تمثيل إفريقيا بالشكل الذي تستحقه في مجلس الأمن الدولي

أردوغان: إنه لإجحاف كبير ألا يكون هناك كلمة أو دور في صنع القرارات بمجلس الأمن لقارة إفريقيا التي يعيش فيها 1.3 مليار نسمة

أردوغان: النضال الذي نخوضه تحت شعار "العالم أكبر من خمسة" ليس من أجلنا فحسب، بل لصالح إخواننا الأفارقة أيضا

أردوغان: إننا كدولة تحارب الإرهاب الانفصالي منذ ما يقرب من 40 عاما، نعلم جيدا التحديات الأمنية التي يواجهها أشقاؤنا الأفارقة

وأمس الجمعة عقد أردوغان سلسلة لقاءات مع قادة أفارقة، وصلوا لحضور القمة، وبينهم الرئيس النيجيري محمد بخاري، والصومالي محمد فرماجو، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس إفريقيا الوسطى فاوستين – أرجانغ تواديرا، والرئيس الموريتاني محمد ولد شيخ الغزواني، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، فضلا عن رؤساء جزر القمر غزالي عثماني، والرواندي بول كاغامي، والجيبوتي إسماعيل عمر جيله.

المصدر: الأناضول