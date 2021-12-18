زاخاروفا تطالب الأمن والتعاون في أوروبا بإدانة تصرفات برلين ضد RT

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تطالب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإدانة سلوك رئيس الهيئة الأوروبية لمراقبة وسائل الإعلام توبياس شميد، تجاه قناة RT.

وأضافت زاخاروفا: "منذ البداية رفضت ألمانيا منح ترخيص لقناة RT DE للبث من أراضيها، وضغطت على لوكسمبورغ حتى لا تسمح هذه الدولة أيضا بمثل هذا البث، والآن تهدد ألمانيا هذه القناة التلفزيونية بشكل مباشر. هذه لم تعد رقابة، بل ضربا من الملاحقة والاضطهاد. هل ستواصل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الالتزام بالصمت؟ نحن نطالب (ممثلة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون وسائل الإعلام) السيدة ريبيرو، بإدانة شديدة لمثل هذا السلوك".

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وفي وقت سابق، أعلنت شبكة RT عن إطلاق قناة إخبارية باللغة الألمانية - RT DE. من جانبها زعمت رئيسة هيئة تنظيم وسائل الإعلام الألمانية إيفا فليكن، بعدم امتلاك القناة لترخيص للبث في ألمانيا، وأعلنت بدء التحقيق.

بدوره، اعترف توبياس شميد بأن قناة RT الجديدة تثير الامتعاض، و "سيتم الاهتمام بها".

من جانبها وصفت نائبة رئيس تحرير RT آنا بلكينا، في تعليقها على المعلومات الخاصة بالتحقيق ضد القناة التلفزيونية، هذا التصرف بعديم الأساس وبالسخيف.

المصدر: نوفوستي