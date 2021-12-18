جنرال بيلاروسي: التجسس الإلكتروني الأمريكي يشمل كل بيلاروس

قال نائب رئيس مجلس الأمن في بيلاروس اللواء فلاديمير أرتشاكوف، إن طائرات حربية أمريكية تقوم بتنفيذ عمليات استطلاع إلكتروني لكل مناطق الجمهورية.

وأضاف أرتشاكوف في مقابلة مع مجلة "الدفاع الوطني": "زادت كثافة التحليقات الجوية التي تنفذها طائرات الاستطلاع والطائرات الاستراتيجية الأمريكية في المجال الجوي البولندي، بالقرب من حدود دولة بيلاروس، وهو ما يسمح لها بتنفيذ استطلاع ضوئي- إلكتروني لمناطقنا الغربية، وعمليات الاستطلاع الإلكتروني في عمق أراضي دولتنا.

ووفقا له، نشر الجيش الأمريكي حوالي 4 آلاف عسكري من عناصره، بالقرب من الحدود البولندية البيلاروسية.

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وذكر الضابط البيلاروسي، أن الاتفاقية الجديدة لتوسيع التعاون بين الولايات المتحدة وبولندا في مجال الدفاع الموقعة بتاريخ 15 أغسطس 2020، تسمح بزيادة أفراد هذه القوة الأمريكية بمقدار 1000 عسكري آخر، وتحسين البنية التحتية العسكرية الحالية لنشر حوالي 20 ألف جندي أمريكي.

ولفت أرتشاكوف الانتباه إلى أن بولندا تنفذ عملية إعادة تجهيز لقواتها المسلحة بالمعدات العسكرية الأمريكية، وتم تخصيص لذلك حوالي 133 مليار دولار خلال فترة 2021-2035.

المصدر: نوفوستي