السفير الروسي بواشنطن: نتوقع من الولايات المتحدة أن تبعث رسالة واضحة إلى كييف

صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف بأن روسيا تتوقع من واشنطن أن تبعث برسالة واضحة لكييف حول ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك.

وقال أنطونوف في حديث لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "نريد أن تبعث واشنطن بإشارة واضحة لعدم جواز إعادة النظر في اتفاقات مينسك، التي تعتبر أساسا مطلقا للتسوية" في جنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف أن "لدى الولايات المتحدة وسائل لحث (الرئيس الأوكراني) زيلينسكي على تنفيذ اتفاقات مينسك التي تم تثبيتها بقرار مجلس الأمن الدولي 2202 وتعتبر ملزمة قانونيا".

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يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا بالاستعداد لشن هجوم عسكري على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو بشكل قاطع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لفت لنظيره الأمريكي جو بايدن في حديثهما الهاتفي الأخير إلى "الاستفزازات الأوكرانية في منطقة دونباس" جنوب شرق أوكرانيا، ودعا إلى "عدم تحميل موسكو المسؤولية عن الوضع هناك".

المصدر: نوفوستي