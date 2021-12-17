اتهامات للشرطة بولاية فرجينيا الأمريكية بالتستر على شبكة للدعارة

اتهمت امرأة ضابطين سابقين ورئيس مركز للشرطة بولاية فرجينيا الأمريكية بالاعتداء الجنسي عليها، في إطار "صفقة" لحماية زعيم شبكة دعارة من الملاحقة وغض الطرف عنه.

وقالت المرأة التي أشير إليها باسم جين دو وهي من ضحايا الاتجار بالبشر، إن ضباط مركز الشرطة في مقاطعة فيرفاكس بفرجينيا ورئيس المركز السابق إدوين روسلر، كانوا على علم بأن بعض الضباط ربما يشاركون في الشبكة ويوفرون الحماية لها.

وقال متحدث باسم مركز شرطة مقاطعة فيرفاكس في منطقة العاصمة الأمريكية واشنطن دي.سي إن "المركز يدير شؤونا أخرى وليس لديه أي تعليق الآن على الدعوى".

وتتهم الدعوى ضابطين سابقين بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بمن فيهن مقيمة الدعوى.

كما تتهم ضابطين سابقين آخرين وروسلر والمقاطعة بإعاقة التحقيقات في الاتجار بالجنس.

وجاء في صحيفة الدعوى أن مكتب التحقيقات الاتحادي كان على علم بالجرائم التي يمكن أن يكون الضباط ارتكبوها بعد أن عثر عملاء المكتب على أرقامهم في الهاتف المحمول الخاص بمقيمة الدعوى وأحال التحقيق إلى شرطة فيرفاكس.

المصدر: "رويترز"