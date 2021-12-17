بايدن ينتقد "هجمات الجمهوريين المستمرة" على حقوق تصويت الأقليات

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهده بمواجهة "هجمات الجمهوريين المستمرة" على تصويت الأقليات، وذلك بحديث لطلاب جامعة في كارولاينا الجنوبية مرتبطة تاريخيا بالأمريكيين من أصل إفريقي.

وقال الرئيس الديمقراطي في حفل تخرج في الجامعة: "لم أر قط أي شيء مثل الهجمات المستمرة على حق التصويت".

وشدد بايدن على أن "هذه المعركة لم تنته بعد"، مضيفا "نستمر في مواجهة أقدم وأشد قوى الكراهية والعنصرية في هذه الأمة".

كما تطرق إلى وعد انتخابي آخر لمواطنيه السود، هو إصلاح الشرطة بعد وفاة العديد من السود على يد الجهاز، وأبرزهم جورج فلويد الذي قتل في مينيابوليس في مايو 2020.

وتشير تصريحات بايدن إلى الإصلاحات الانتخابية التي أجريت في العديد من الولايات المحافظة والتي تقول منظمات حقوقية إنها جعلت من الصعب على الأقليات التصويت.

والجامعة التي ألقى فيها بايدن خطابه واحدة من مجموعة المؤسسات المعروفة باسم "الكليات والجامعات السوداء تاريخيا" التي افتتحت بعد الحرب الأهلية لاستيعاب الطلاب السود الذين منعوا من دخول الجامعات في الولاية التي مارست الفصل العنصري.

المصدر: "أ ف ب"